25 июня в Милли Меджлисе Азербайджанской Республики обсуждался проект Закона об изменениях в Гражданский процессуальный кодекс.

Как сообщили Report в пресс-службе Верховного суда, законопроект был подготовлен в соответствии с поручениями и рекомендациями, данными в Указе Президента Азербайджанской Республики «Об углублении реформ в судебно-правовой системе» от 3 апреля 2019 года, в целях ускорения процесса формирования системы правосудия, отвечающей требованиям современной эпохи, использования преимуществ применения современных информационных технологий в судопроизводстве и обеспечения более эффективной работы механизмов правосудия.

В рамках подготовки законопроекта соответствующей рабочей группой были проанализированы предложения Верховного суда, судов первой и апелляционной инстанций Азербайджанской Республики, Администрации президента, Министерства юстиции и Министерства экономики Азербайджанской Республики, Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики, Национальной конфедерации предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики, Американской трговой палаты в Азербайджане (AmCham) и с учетом передового опыта судов зарубежных стран и международных судов, а также рекомендаций проекта Doing Business Всемирного Банка, были подготовлены прогрессивные положения по совершенствованию гражданского процессуального законодательства.

Судьи Верховного суда из состава рабочей группы приняли участие в обсуждениях в Милли Меджлисе Азербайджанской Республики и ответили на вопросы депутатов Милли Меджлиса. Было отмечено, что в проекте предусмотрены концептуальные новшества, существенно меняющие философию Гражданского процессуального кодекса.

Прежде всего была пересмотрена стадия подготовки дела к рассмотрению, а предложенные поправки направлены на обеспечение более эффективного рассмотрения дел во время судебного заседания. Направление сторонами требований и доказательств другой стороне и суду в заранее установленные сроки, более обоснованная подготовка и представление своих аргументов позволит суду точнее исследовать позиции сторон, что в конечном итоге приведет к повышению качества судебных решений.

Более того, были определены правила рассмотрения судами в ряде случаев дел в порядке письменного производства. Применение письменного производства, наряду с усилением требований к качеству представляемых сторонами процессуальных документов, предотвратит ненадлежащие проволочки в рассмотрении дел в судах.

Очередное предусмотренное в проекте новшество – возможность участия участников процесса в производстве по гражданским делам посредством системы видеоконференции, без надобности физического присутствия в зале судебного заседания. Кроме того, дальнейшее расширение применения информационной системы «Электронный суд» в соответствии с законопроектом обеспечит более ускоренный и удобный документооборот и иные преимущества для ее пользователей.

В законопроекте более детально регламентируется порядок применения мер обеспечительного характера в гражданском процессе, что послужит повышению гибкости таких мер, а также принятию более обоснованных решений и снижению возможностей злоупотребления такими мерами.

Во время заседания парламента также была внесена ясность в положения, связанные с судебными штрафами, — вопрос, послуживший широкому обсуждению среди юридического сообщества.

Было отмечено, что в нынешней редакции Гражданского процессуального кодекса предусмотрен штраф в отношении участников процесса за внесение протеста, направленного на затягивание судебного процесса. Согласно статье 120 кодекса, суд может взыскать определенную сумму со стороны, подавшей заведомо необоснованный иск или возражения на иск, либо последовательно препятствующей должному и скорому рассмотрению и разрешению дела.

В предложенной редакции предусматривается, что сторона, ее представитель или адвокат, подавшие не только необоснованный иск, но и откровенно необоснованное ходатайство либо жалобу, открыто препятствующие должному и скорому рассмотрению и разрешению дела, могут быть оштрафованы на сумму до 500 манатов.

Очевидно, что предложенная поправка уточняет норму, и даже повышает существующие требования, стандарты признания ходатайства необоснованным. Вместе с тем, определяется верхний предел суммы, которая может быть удержана с субъекта, злоупотребляющего правом подачи ходатайства. Целью поправки является именно исключение случаев искусственного затягивания судебного процесса, а в результате – повышение эффективности правосудия и более полное обеспечение права граждан на судебную защиту.

Вызывает удивление, что некоторые юристы, оставив без внимания вышеуказанные концептуальные изменения, высказали чрезмерно резкую реакцию на изменение уточняющего характера.

Верховный суд регулярно выносит на обсуждение юридической общественности вопросы, содействующие развитию права, и приглашает к представлению предложений, направленных на совершенствование законодательства и судебной практики. Следует с сожалением отметить, что некоторые юристы, вместо того, чтобы реально способствовать развитию права, отдают предпочтение выступлениям в социальных сетях с вводящими в заблуждение заявлениями.