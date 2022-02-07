Войска обороны киберпространства создаются в министерстве национальной обороны Польши, сообщает военное ведомство республики.

«Восьмого февраля в клубе военно-технической академии в Варшаве министр национальной обороны Мариуш Блащак примет участие в церемонии создания нового компонента Вооруженных сил Польши — войск обороны киберпространства», — говорится в сообщении.

В минобороны уточнили, что еще в феврале 2019 года министр национальной обороны Польши утвердил «концепцию организации и функционирования войск обороны киберпространства», начав процесс создания этого нового компонента Вооруженных сил.