Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией наблюдается почти в половине американских штатов, сообщает USA Today со ссылкой на собственные подсчеты на основе данных университета Джонса Хопкинса.

За последнюю неделю в Аляске и Арканзасе количество зараженных выросло более чем в два раза. В это же время в штатах Южная Каролина и Канзас заболевших стало на 50% больше.

На этом фоне выделяется штат Миссури, где за последние две недели был зарегистрирован самый высокий показатель новых случаев заражения в США на душу населения. За выходные, когда в США отмечался День независимости, в Миссури количество госпитализированных с COVID-19 пациентов выросло на 30%.

Кроме того, в Миссисипи за июнь заболеваемость выросла на 15%. Отмечается, что 95% из госпитализированных пациентов не были вакцинированы.

Специалисты связывают происходящее с распространением нового штамма «дельта».

«Вся эта ситуация очень напоминает время, когда пандемия только начиналась. Похоже на то, что с «дельтой» мы находимся в том же положении, что и весной 2020 года», — отметил главный эпидемиолог штата Миссисипи Пол Байерс. (ТАСС)