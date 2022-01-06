В полиции Алматы заявили, что ночью, с 5 на 6 января, сотрудники отразили вооруженный штурм, среди нападавших — десятки погибших, сообщает «Интерфакс».

«Минувшей ночью экстремистскими силами были предприняты попытки штурма административных зданий, департамента полиции Алматы , а также районных управлений и отделов полиции. Десятки нападавших ликвидированы, их личности идентифицируются», — заявила официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.

Кроме того, по сообщению телеканал «Хабар 24», в Алматы ночью, с 5 на 6 января, был ограблен оружейный магазин.

«В городском департаменте полиции подтвердили факт кражи оружия из оружейного магазина», — указано в сообщении.

Ранее военные сняли оцепление и ушли с площади в Алматы .