Первый самолет с российскими миротворцами из состава сил ОДКБ прибыл из Казахстана на аэродром «Чкаловский», cообщает Минобороны России.

По прибытии всех судов будет организована торжественная встреча с участием командования ВДВ, после чего личный состав приступит к разгрузке вооружения и направится к пункту постоянной дислокации.

Ранее с аэродрома «Алматы» вылетели 19 самолетов, которые доставят российских миротворцев из состава сил ОДКБ.

Напомним, 6 января в Казахстан стали прибывать миротворцы из РФ, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии. С 13 января начался их вывод, который продлится до 19 января.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Казахстана продолжают антитеррористические спецоперации в трех регионах республики, «красными» зонами остаются Жамбылская и Алма-Атинская области, а также Алма-Ата (aif.ru)