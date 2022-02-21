В Пентагоне утверждают, что нападение на Украину может произойти уже 21 февраля, однако для дипломатии еще есть время.

Несколько дней назад пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия может начать «вторжение» на Украину без предупреждения «в любой день».

Президент США Джо Байден также заявил, что Москва не просто не отвела войска от границы, но стянула туда новых солдат и технику, и что она готовится «вторгнуться» на Украину «под чужим флагом».

Между тем в России не раз подчеркивали, что утверждения о «вторжении» являются безосновательными и опасными.