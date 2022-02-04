В Пекине с торжественной церемонией открытия в пятницу, 4 февраля, стартовал первый этап зимних Олимпийских игр. Торжества начались ровно в 20.00 по местному времени (в 16.00 по бакинскому) на Национальном стадионе китайской столицы, известном также как «Птичье гнездо». Несмотря на опасения, связанные с распространением пандемии коронавируса, его заполнили около 25 000 зрителей.

Ровно 4928 дней назад на этом же месте открывались Летние Игры 2008 года. Таким образом, Пекин стал первым городом, который получил право принимать как летние, так и зимние Олимпийские игры.

Самым продолжительным пунктом в программе двухчасовой церемонии, во время которой соблюдались самые строгие меры безопасности и гигиены для посетителей, являлся парад с участием спортсменов – представителей национальных сборных, во время которого впервые на зимних Играх (как и летом 2021 года в Токио) у каждой команды знаменоносцев двое — женщина и мужчина, что по замыслу Международного олимпийского комитета (МОК) позволит соблюсти гендерное равенство.

Азербайджан на Играх будут представлять двое фигуристов – Владимир Литвинцев и Екатерина Рябова.

Знаменосцем «милли» был Литвинцев. Кроме него в открытии приняли участие шеф делегации Анар Багиров и тренер фигуриста Алексей Четверухин. Наша делегация прошла 42-й.