У Бакинского транспортного агентства (BNA) нет концепции [четкого определений границ полномочий], считает депутат Милли Меджлиса Руфат Гулиев.

Как сообщает Report, об этом парламентарий заявил в ходе обсуждения поправок к закону «О дорожном движении» и Кодексу административных правонарушений в первом чтении.

«В конце концов, это не фискальный орган. Сотрудники BNA бегают по дороге, снимают неправильно припаркованные автомобили. Насколько я знаю, здесь сидит глава BNA. Руководство BNA как можно скорее должно подготовить концепцию структуры. Вопрос можно решить нормальным путем», — сказал Р.Гулиев.

Депутат Гудрат Гасангулиев, в свою очередь, в целом положительно оценил работу BNA при этом добавив, что состояние дорог в регионах очень плохое, есть проблемы с дорожным освещением.