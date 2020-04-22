В ООН сообщили, что из-за пандемии выбросы CO2 снизятся на 6%

Ожидаемое в этом году из-за снижения экономической активности в условиях пандемии коронавируса уменьшение выбросов углекислого газа на 6% не скажется в долгосрочном плане на общем уровне его концентрации в атмосфере. Такие пояснения дал в среду на брифинге генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации (ВМО) при ООН Петтери Таалас, призвавший мировое сообщество продолжать шаги, направленные на борьбу с изменением климата.

«Этот кризис оказал влияние на эмиссию парниковых газов. По нашим оценкам, в этом году произойдет уменьшение углеродной эмиссии на 6% ввиду снижения выбросов от транспорта и промышленного производства энергии», — сказал глава ВМО. Как подчеркнул Таалас, «это падение эмиссии на 6%, к сожалению, не является хорошей новостью». «Скорее всего, в будущем году все вернется к обычному состоянию, и возможно также, что будет зарегистрировано увеличение в некоторых отраслях промышленности», — отметил он.

Таалас пояснил, что «климат очень медленно реагирует на изменения в концентрации» углекислого газа. Попавший в атмосферу CO2 может оставаться там «сотни лет», поэтому нынешнее снижение его выбросов в плане воздействия на климат «проявится не скоро».

Генеральный секретарь ВМО вместе с тем рассчитывает, что страны будут «в том же духе» бороться с изменением климата, как они борются сейчас с пандемией. По его словам, основываясь на снижении выбросов углекислого газа, ставшем следствием нынешнего кризиса, мировое сообщество могло бы «постепенно начать стабилизировать его концентрацию в атмосфере, а затем добиться уменьшения». «Но это — очень длительный процесс из-за очень большого времени жизни двуокиси углерода. Предыдущие кризисы [в экономике] показали, что уменьшались только темпы нарастания концентрации CO2, но не сама концентрация», — заключил генсекретарь.(ТАСС)