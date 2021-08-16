Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал на заседании Совета Безопасности организации все страны принимать беженцев из Афганистана и не депортировать их. Об этом сообщается на сайте организации.

«Я призываю все страны принимать беженцев из Афганистана и воздерживаться от их депортации», — подчеркнул Гутерриш.

Он также отметил, что Совет безопасности ООН и все мировое сообщество должны использовать все инструменты для подавления глобальной террористической угрозы в Афганистане.

Гутерриш также призвал «Талибан» и остальные стороны соблюдать в стране гуманитарное право, обеспечивать права и свободы людей.