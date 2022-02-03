Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) призвало к срочному расследованию случаев обморожения нелегальных мигрантов, насильно выдворенных полуголыми за пределы границы Греции.

Число нелегальных мигрантов, погибших накануне от обморожения в районе Ипсала в провинции Эдирне, возросло до 19.

В беседе с агентством «Анадолу» представитель УВКБ ООН Шабиа Манту назвала гибель мигрантов от обморожения «душераздирающим» случаем. «Мы потрясены и глубоко опечалены этим известием», — сказала Манту.

В очередной раз, обращаемся с призывом уделять приоритетное внимание обеспечению и защите жизни, прав, безопасности и благополучия беженцев и мигрантов, подчеркнула Манту.

Свое негодования из инцидента с 12 погибшими от обморожения нелегальными мигрантами выразила также Международная организация по миграции (МОМ).

Представители МОМ сообщили агентству «Анадолу», что гибель от обморожения 12 нелегальных мигрантов «повергла их в ужас».