Совет ООН по правам человека проголосовал за принятие резолюции о начале расследования военных преступлений РФ в Украине.

«За» принятие резолюции проголосовали 33 страны, «против» выступили только две — Китай и Эритрея. Еще 12 государств воздержались, сообщает Sky News.

Сегодня ведущий орган международной организации по правам человека провел экстренное заседание в Женеве для рассмотрения доказательств военных преступлений России в Украине.

Украина утверждает, что установила сотни подозреваемых в совершении военных преступлений после вторжения России в страну, которое началось в конце февраля. (УНИАН)