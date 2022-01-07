Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстане будут насчитывать около 2,5 тысячи человек, при необходимости могут быть усилены.

Как передает #, об этом заявил РИА Новости генеральный секретарь организации Станислав Зась.

«Общая численность группировки коллективных миротворческих сил может быть разная. Сейчас в соответствии с теми решениями которые приняты — порядка 2500 человек», — сказал Зась.

При этом он отметил, что миротворцы «будут исходить из ситуации».

«У нас весь перечень частей, соединений, входящих в миротворческие силы ОДКБ — порядка 3,6 тысяч. Поэтому если надо будет — будем усиливать группировку в Казахстане», — подчеркнул Зась.