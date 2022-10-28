Украина должна признать аннексию Россией около 19% своей территории, чтобы у нее не было проблем с электроэнергией, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, попытки Украины купить в Европе электроэнергию после массированных обстрелов энергетической инфраструктуры со стороны России «не даст желанной стабильности», поскольку из-за этого только вырастут цены в Европе.

«Путь к стабильности энергоснабжения иной. Надо признать правомерность требований России в рамках СВО и ее результаты, отраженные в нашей Конституции. И тогда со светом наладится», — написал в своем телеграм-канале Медведев.

Накануне государственный энерготрейдер «Энергетическая компания Украины» (ЭКУ) впервые в тестовом режиме закупила электроэнергию из Словакии для «поддержки энергосистемы Украины в случае дефицита генерирующей мощности».

«В результате ракетных обстрелов и повреждения энергетической инфраструктуры риски устойчивого прохождения отопительного периода значительно увеличились», — пояснил гендиректор ЭКУ Виталий Бутенко.

Россия приступила к разрушению энергетики Украины 10 октября. Формально президент РФ Владимир Путин связал это с ответом на теракт на Крымском мосту, в результате которого были выведены из строя одна автомобильная и одна железнодорожная ветки. За все время атак с помощью крылатых ракет и иранских дронов Россия повредила более 30% энергетических объектов по всей Украине.

По данным национальной энергетической компании «Укрэнерго», повреждение получило оборудование магистральной сети энергосистемы в центральных областях. Из-за этого ограничено энергопотребление в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях. Замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко призвал ужесточить отключения электричества после ночного обстрела 27 октября, когда из строя вышел критически важный энергетический объект.

«Фантастика! Кремль устами Медведева прямо заявил: мы будем уничтожать украинскую энергосистему и терроризировать миллионы людей, пока Украина не согласится на капитуляцию. Фактически официальное признание в терроризме на государственном уровне. О каких переговорах здесь можно говорить? С кем?» – написал Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в сети. (moscowtimes.ru)