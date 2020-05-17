В Нью-Йорке число детей с воспалительным синдромом достигло 137

«Число случаев растет и достигло 137», — сказал де Блазио, отметив, что у 66 из этих детей выявлен коронавирус или антитела к нему.

Ранее губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщал, что от синдрома системного воспалительного ответа, который может быть связан с заражением коронавирусом, всего в штате скончались трое детей.

Согласно данным, которые приводил губернатор, из примерно 100 случаев заболевания этим синдромом, заболевшие в возрасте меньше года составляют 5%, от 1 до 4 лет – 18%, от 5 до 9 лет – 29%, от 10 до 14 лет – 28%, от 15 до 19 лет – 16%, от 20 до 21 года – 4%.(РИА Новости)