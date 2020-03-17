В Нур-Султане за сутки выявили 14 новых случаев коронавируса

«Сегодня утром мы информировали о новых трех пациентах в Алма-Ате, также сообщаем о зарегистрированных новых 14 пациентах в Нур-Султане. Эти пациенты помещены на карантин, в рамках их обследования у них подтвержден диагноз, все контактные по этим пациентам определены», — сказал Биртанов в эфире телеканала «Хабар 24».