В Нур-Султане за сутки выявили 14 новых случаев коронавируса

Четырнадцать новых случаев коронавируса выявлено в столице Казахстана за минувшие сутки, сообщил в среду глава Минздрава Елжан Биртанов.
В Казахстане с понедельника на месяц введен режим чрезвычайного положения в целях защиты жизни и здоровья граждан в условиях распространения коронавируса. Ранее было известно о 13 подтвержденных случаев коронавируса в стране.
«Сегодня утром мы информировали о новых трех пациентах в Алма-Ате, также сообщаем о зарегистрированных новых 14 пациентах в Нур-Султане. Эти пациенты помещены на карантин, в рамках их обследования у них подтвержден диагноз, все контактные по этим пациентам определены», — сказал Биртанов в эфире телеканала «Хабар 24».
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.(РИА Новости)