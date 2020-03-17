В Нур-Султане за сутки выявили 14 новых случаев коронавируса

Четырнадцать новых случаев коронавируса выявлено в столице Казахстана за минувшие сутки, сообщил в среду глава Минздрава Елжан Биртанов.
В Казахстане с понедельника на месяц введен режим чрезвычайного положения в целях защиты жизни и здоровья граждан в условиях распространения коронавируса. Ранее было известно о 13 подтвержденных случаев коронавируса в стране.
«Сегодня утром мы информировали о новых трех пациентах в Алма-Ате, также сообщаем о зарегистрированных новых 14 пациентах в Нур-Султане. Эти пациенты помещены на карантин, в рамках их обследования у них подтвержден диагноз, все контактные по этим пациентам определены», — сказал Биртанов в эфире телеканала «Хабар 24».
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.(РИА Новости)
| 2020-03-17T11:49:26+00:00 17 марта 2020, 11:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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