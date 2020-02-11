В новом составе Милли Меджлиса будет 44 новых лиц

Завершается процесс подведения итогов состоявшихся 9 февраля выборов в Милли Меджлис Азербайджана. Согласно предварительным данным Центризбиркома, лидирующие кандидаты по 125 округам уже известны.

Report передает интересные факты о составе Милли Меджлиса VI созыва:

Согласно предварительным итогам выборов в парламент, от партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) объявлены 74 лидирующих кандидата, партии Гражданской солидарности — 3, партии Единого народного фронта, партии Демократических реформ Азербайджана, партии «Ана Ветен», партии «Великого созидания», партии «Вехдет», партии «Гражданского единства», партии Демократического просвещения Азербайджана — по 1 кандидату.

Среди лидирующих кандидатов 21 женщина и 104 мужчины. Во внеочередных выборах в Милли Меджлис победил 41 независимый кандидат.

Среди победителей 44 новых лиц.

Согласно предварительным данным, в новом составе Милли Меджлиса самому юному депутату 26 лет – Сабина Хасаева. Самому пожилому – 82 года – Фаттаху Гейдарову.