В Новой Зеландии, известной своими зелёными холмами с пасущимися овцами, фермеры переходят на лесоводство. Теперь вместо овец они выращивают сосны. О последствиях экологической политики Новой Зеландии рассказывает The Guardian.

Власти Новой Зеландии, которая стремится к нулевым выбросам парниковых газов к 2050 году, поощряют развитие лесного хозяйства. Выращивание лесов вместо животных, по их задумке, уменьшит выбросы парниковых газов и одновременно увеличит их поглощение.

Новозеландских овцеводов замотивировали прибылью. Страна стала торговать квотами на выбросы парниковых газов. Крупные компании всего мира покупают их, чтобы компенсировать своё воздействие на климат. Благодаря этому, сосновые леса, которые поглощают углекислый газ, можно продать в несколько раз дороже, чем сельскохозяйственные угодья.

На протяжении почти ста лет баранина, ягнятина и шерсть были крупнейшим источником национального дохода Новой Зеландии. В 1980-е годы овец в стране было в двадцать раз больше, чем людей. Теперь, в результате кратного сокращения поголовья овец, – всего в пять.

Согласно свежему исследованию новозеландской фермерской организации Beef and Lamb, продажа ферм лесным хозяйствам с годами увеличивается. Если в 2017 году было продано семь тысяч гектаров, то в 2021 году – уже 21 тысяча.

При этом эксперты заявляют, что только посадкой сосен «чистого нуля» страна не достигнет. Экологи выражают опасения, что сосна может нарушить местные экосистемы. Жители обращают внимание на ущерб от лесных завалов после урагана. В ответ на это в июне 2023 года власти Новой Зеландии объявили, что пересмотрят роль сосновых лесов в схеме торговли квотами на выбросы. (svoboda.org)