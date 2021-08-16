ВВС Узбекистана за минувшие двое суток принудительно посадили в Термезе 46 афганских воздушных судов. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба генпрокуратуры Узбекистана.

«Воздушные суда были принудительно посажены в международном аэропорту Термеза, на этих воздушных судах в общей сложности было 585 вооруженных военнослужащих, которые пытались незаконно пересечь воздушное пространство Узбекистана», — сказал руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Хает Шамсутдинов. Отмечается, что в ходе принуждения воздушных нарушителей к посадке произошло столкновение МиГ-29 Узбекских ВВС и Embrayer-314, прилетевшего со стороны Афганистана. В результате столкновения самолеты разбились, их пилоты успешно катапультировались.

Сообщается также, что за эти два дня 158 афганских граждан незаконно пресекли границу Узбекистана в Термезском районе и были задержаны узбекскими пограничниками.