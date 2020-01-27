В Мюнхене может состоятся встреча в «нормандском формате»

Переговоры стран «нормандского формата» могут состояться на полях Мюнхенской конференции по безопасности в феврале. Об этом заявил посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр в опубликованном в воскресенье интервью газете «Коммерсантъ».

«Мюнхенская конференция по безопасности — это важнейшее место встречи для консультаций не только по самым острым, но и по стратегически важным темам политики безопасности. Прекрасно, если в ней примет участие представительная российская делегация, готовая самым активным образом участвовать в обсуждениях. Без сомнения, украинская тема будет во многих беседах играть важную роль. Вполне возможно, что ее удастся обсудить и в формате «нормандской четверки». Но подтвердить эту встречу я сейчас не могу», — сказал он.

При этом дипломат не уточнил, на каком уровне могла бы пройти эта встреча. (ТАСС)

| 2020-01-27T01:34:09+00:00 27 января 2020, 08:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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