В Мюнхене может состоятся встреча в «нормандском формате»

Переговоры стран «нормандского формата» могут состояться на полях Мюнхенской конференции по безопасности в феврале. Об этом заявил посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр в опубликованном в воскресенье интервью газете «Коммерсантъ».

«Мюнхенская конференция по безопасности — это важнейшее место встречи для консультаций не только по самым острым, но и по стратегически важным темам политики безопасности. Прекрасно, если в ней примет участие представительная российская делегация, готовая самым активным образом участвовать в обсуждениях. Без сомнения, украинская тема будет во многих беседах играть важную роль. Вполне возможно, что ее удастся обсудить и в формате «нормандской четверки». Но подтвердить эту встречу я сейчас не могу», — сказал он.

При этом дипломат не уточнил, на каком уровне могла бы пройти эта встреча. (ТАСС)