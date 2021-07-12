Погибший оператор «ТВ Пирвели» Лексо Лашкарава вернулся домой около 12 ночи, предположительно, в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает ‘Sputnik Грузия» со ссылкой на местный МВД.

На кадрах, которые распространило МВД Грузии, видно, как Лашкарава шатается и не может удержать равновесие. Затем он падает, после чего поднимается и идет домой.

Помимо этого, МВД Грузии на основе камер видеонаблюдения составило хронологию передвижения Лашкарава за день до смерти 10 июля. Согласно этим данным, в 15:31 Лашкарава зашел в аптеку на улице Бахтриони вместе со своим другом, а затем он направился в сторону района Поничала, где его зафиксировали камеры в 16:31.

После этого, по информации МВД, он направился в район Ортачала, а в 19:41 вернулся в район Поничала, откуда он поехал к парку Деда Эна в центре Тбилиси. Затем в 00:10 вернулся домой.

МВД Грузии убеждено, что факт нетрезвого состояния Лашкарава налицо, однако настаивает, что окончательные выводы можно будет делать только после того, как будет завершена экспертиза.