Редактора Первого канала Марину Овсянникову, выбежавшую в эфир вечернего выпуска новостей с антивоенным плакатом, обвинили в организации незаконных протестов. Административное дело рассматривается во вторник в Останкинском районном суде Москвы. Журналистку судят не за акцию, а за записанный перед ней видеоролик.

Как сообщила судья Анна Болотникова, полиция «обнаружила во время мониторинга «информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»» ролик, на котором Овсянникова «призывает неограниченный круг лиц» к участию в публичном мероприятии.

По всей видимости, речь идёт о словах «выходите на митинги», которыми журналистка заканчивает своё обращение, записанное перед акцией в эфире Первого. В ролике она говорит, что участвовала в пропаганде, но теперь раскаивается в этом.

«Мы промолчали в 2014 году, когда все это только начиналось. Мы не вышли на митинги, когда Кремль отравил Навального. Мы просто безмолвно наблюдали за этим античеловеческим режимом. И сейчас от нас отвернулся весь мир. И еще десять поколений наших потомков не отмоются от позора этой братоубийственной войны. Мы, русские люди, думающие и умные. Только в наших силах остановить это безумие. Выходите на митинги, ничего не бойтесь, они не могут пересажать нас всех», — говорила журналист в своём заявлении.

Овсянникова была задержана вечером в понедельник в телецентре Останкино сразу после своей акции. Долгое время было неизвестно, где она находится. Источник государственного агентства ТАСС сообщал, что по итогам её акции Следственный комитет проводит доследственную проверку о возможном нарушении введённой в начале марта уголовной статьи о дискредитации армии. По ней журналистке может грозить до 10 лет заключения. (svoboda.org)