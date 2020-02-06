В Москве открылась выставка «Эхо советского Азербайджана. Ковер. Вышивка. Плакат»

В Государственном музее Востока Москвы открылась совместная выставка этого музея и Азербайджанского национального музея ковра под названием «Эхо советского Азербайджана. Ковер. Вышивка. Плакат», организованная при поддержке Министерства культуры Азербайджана, Министерства культуры РФ, посольства Азербайджана в РФ и Фонда Марджани, сообщает #.

Кураторы выставки – Ширин Меликова (Азербайджанский национальный музей ковра), Мария Филатова, Вера Мясина (Государственный музей Востока).

На открытии выставки, вызвавшей огромный интерес СМИ, присутствовали представители творческой интеллигенции и дипкорпуса. Директор Государственного музея Востока Александр Седов поблагодарил Азербайджанский национальный музей ковра за сотрудничество и отметил, что это уже вторая совместная выставка двух музеев.

Директор Азербайджанского национального музея ковра Ширин Меликова, в свою очередь, подчеркнула, что хронологически экспозиции этих выставок как бы продолжают одна другую: если прошлогодняя, под названием «Гармония пространства», отражала сложившиеся на протяжении веков традиции эстетики народного искусства (интерьера, костюма и т.д.), то нынешняя показывает изменение этих традиций в советскую эпоху. Куратор выставки Мария Филатова рассказала о том, как родилась идея данной выставки и как она воплощалась в жизнь. На открытии выступила также атташе по культуре посольства Азербайджана в РФ Нигяр Ахундова и президент Фонда Марджани Рустам Сулейманов.

Экспозиция в целом посвящена феномену влияния исторических катаклизмов на декоративно-прикладное искусство.

В ней представлено 40 экспонатов: ковры 1920–1970-х годов из собрания Азербайджанского национального музея ковра (Баку), ковры, революционные вышивки и эскизы к ним 1920–1930-х годов из собрания Государственного музея Востока (Москва), плакаты из коллекции Фонда Марджани (Москва). Агитационный текстиль из коллекции музея Востока впервые представлен на выставке в полном объеме. Все экспонируемые произведения в свое время служили действенными инструментами политической пропаганды. Но в наши дни они воспринимаются отстраненно, и идеологическая окраска трактуется как прецедент, воплотившийся в древних ремеслах – ковроткачестве и вышивке.

В нынешнем году исполняется 10 лет со дня внесения искусства азербайджанского ковроткачества в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. И это – лучшее свидетельство того факта, что азербайджанский ковер жив и процветает.

К открытию выставки Азербайджанским национальным музеем ковра и Государственным музеем искусства народов Востока выпущен каталог с одноименным названием.

Выставка продлится до 1 марта.