В Молдавии сообщили о первом случае смерти из-за коронавируса

Первый случай смерти из-за коронавируса зарегистрирован в Молдавии, умерла 60-летняя пациентка республиканской больницы, заявила на брифинге в среду министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

«Сегодня ночью умерла пациентка, которая находилась в Республиканской больнице с коронавирусом. На данный момент в Молдавии 67 человек с подозрением на коронавирус, из них 14 — дети», — сказала Думбрэвяну.

По словам министра, вирус очень опасен, особенно для людей с ослабленным здоровьем, а также для тех, у кого есть хронические болезни, поэтому им стоит не выходить из дома.(РИА Новости)