Министерство обороны России сообщило, что подразделения Западного и Южного военных округов во вторник начинают возвращение с учений в пункты постоянной дислокации по железной дороге и автомобильным транспортом. Военные уже приступили к погрузке. «Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн», — сказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. На ряде направлений, по его словам, учения продолжаются.

Эксперты расследовательской группы Conflict Intelligence Team сообщают, что пока никаких признаков отвода военных из районов вблизи украинской границы в места постоянной дислокации не наблюдают.

25 января Западный и Южный военные округа России начали проверку боеготовности на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Она подразумевала передислокацию подразделений на полигоны, в том числе отдаленные.

Накануне глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что манёвры проходят практически на всех флотах и во всех военных округах. В частности, они проводятся в Баренцевом, Черном, Балтийском морях, а также в Западном, Восточном, Центральном военных округах. Отдельные учения проводятся в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.

С 10 по 20 февраля на территории Беларуси проходят российско-белорусские учения «Союзная решимость–2022», на которые Россия перебросила ряд частей и подразделений Восточного военного округа с вооружением. Об их возвращении в места дислокации не сообщается. (svoboda.org)