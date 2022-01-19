Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у конфликта в Донбассе есть только дипломатический вариант решения.

«Все усилия сейчас направлены на то, чтобы РФ двигалась по пути дипломатического урегулирования. У этого конфликта есть только одно решение – это решение дипломатическое. Если РФ действительно искренне хочет политического урегулирования – она должна продолжить переговоры с США, с НАТО и странами-участниками «нормандского формата» (Германия, Россия, Франция, Украина — ред.) о решении этого конфликта», — сказал Кулеба на совместном брифинге с Блинкеном.