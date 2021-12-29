Комиссия по делимитации госграницы между Азербайджаном и Арменией может быть создана в скором времени.

Oб этом заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

«Исходим из того, что это произойдет в скором времени. Каких-либо непреодолимых препятствий на пути реализации данной договоренности на высшем уровне не усматриваем», — отметил замглавы МИД РФ.

«Проблема досталась в наследство с советских времен и обусловлена отсутствием надлежащего международно-правового оформления госграницы между двумя странами на всем ее протяжении», — заявил Руденко.