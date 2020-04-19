В МИД КНДР заявили, что Ким Чен Ын не посылал новых писем Трампу

МИД КНДР сообщил, что лидер страны Ким Чен Ын в последнее время не направлял писем президенту США Дональду Трампу, как заявляют в Вашингтоне.
Ранее Трамп на пресс-конференции заявил, что «недавно получил прекрасное письмо» от Ким Чен Ына, и в их отношениях «все хорошо».
«Точно не известно, не имел ли американский президент в виду письма, которые отправлялись и получались в предыдущих случаях, но в последнее время наше высшее руководство никаких писем президенту США не направляло», — приводит заявление министерства ЦТАК.
МИД Северной Кореи отметил, что заводить речь об отношениях лидеров США и КНДР с эгоистичными целями не стоит.(РИА Новости)
| 2020-04-19T18:29:57+00:00 19 апреля 2020, 20:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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