В МИД КНДР заявили, что Ким Чен Ын не посылал новых писем Трампу

МИД КНДР сообщил, что лидер страны Ким Чен Ын в последнее время не направлял писем президенту США Дональду Трампу, как заявляют в Вашингтоне.
Ранее Трамп на пресс-конференции заявил, что «недавно получил прекрасное письмо» от Ким Чен Ына, и в их отношениях «все хорошо».
«Точно не известно, не имел ли американский президент в виду письма, которые отправлялись и получались в предыдущих случаях, но в последнее время наше высшее руководство никаких писем президенту США не направляло», — приводит заявление министерства ЦТАК.
МИД Северной Кореи отметил, что заводить речь об отношениях лидеров США и КНДР с эгоистичными целями не стоит.(РИА Новости)