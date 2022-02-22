Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс подтвердила сообщение Reuters об объявлении во вторник санкций против России в связи с признанием независимости Донецкой и Луганской народных республик. Глава МИД написала об этом в Twitter.

«Завтра мы объявим новые санкции против России в ответ на нарушение ими международного права и посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины», — говорится в сообщении опубликованном накануне.

Ранее в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден подпишет указ, направленный на ряд касающихся торговли ограничений в отношении Донецка и Луганска.

До этого главы Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель осудили решение российских властей признать ДНР и ЛНР и пригрозили Кремлю санкциями.