В Ливане вспыхнул скандал из-за вакцинации депутатов вне очереди

Несколько ливанских депутатов получили вакцину от коронавируса вне очереди, представитель Всемирного банка пригрозил прекратить финансирование вакцинации в случае подтверждения этих сообщений.
Генсек парламента Ливана Аднан Дахер сообщил во вторник агентству NNA, что 16 депутатов парламента получили вакцину от коронавируса. По его словам, все они зарегистрировались на специальном сайте и подошла их очередь для получения вакцины. При этом СМИ не присутствовали на процедуре.
Позже офис президента Ливана Мишеля Ауна сообщил в Twitter, что президент, его жена и десять помощников привились от коронавируса. При этом, подчеркивается в сообщении, все они зарегистрировались заранее.