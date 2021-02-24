В Ливане вспыхнул скандал из-за вакцинации депутатов вне очереди

Позже офис президента Ливана Мишеля Ауна сообщил в Twitter , что президент, его жена и десять помощников привились от коронавируса. При этом, подчеркивается в сообщении, все они зарегистрировались заранее.

При этом глава Национального комитета по вакцинации Абдуррахман аль-Бизри заявил о нарушениях при вакцинации депутатов и в знак протеста был намерен подать в отставку, однако к вечеру вторника он передумал. В свою очередь региональный директор Всемирного банка Сародж Кумар Джа заявил, что вакцинация депутатов вне очереди является нарушением условий сотрудничества Ливана с ВБ. Ранее ВБ выделил 34 миллиона долларов Ливану на программу вакцинации, страна получила 60 тысяч доз вакцины Pfizer. «При подтверждении данных нарушений Всемирный банк может прекратить финансирование вакцин и поддержку всех мер по борьбе с коронавирусом в Ливане! Призываю всех, вне зависимости от вашего статуса, зарегистрироваться и ждать своей очереди», — написал Кумар Джа в Twitter.(РИА Новости)

Генсек парламента Ливана Аднан Дахер сообщил во вторник агентству NNA, что 16 депутатов парламента получили вакцину от коронавируса. По его словам, все они зарегистрировались на специальном сайте и подошла их очередь для получения вакцины. При этом СМИ не присутствовали на процедуре.