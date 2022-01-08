В субботу, 8 января, на всей территории Ливана отключили электричество, включая международный аэропорт Бейрута, передает Al Jadeed.

«Компания Electricite du Liban отключила электричество на всей территории Ливана», — сообщает СМИ.

Отмечается, что массовое отключение света в стране связано с конфликтом вокруг электростанции в деревне Арамун под Бейрутом: местные жители попытались прорваться на ее территорию, протестуя из-за регулярного отключения света.

В результате происшествия из строя вышла вся электросеть страны. (Интерфакс)