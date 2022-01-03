Главную угрозу для национальной безопасности Латвии в 2021 году представляли российские спецслужбы, а китайские потеряли интерес к стране, говорится в сообщении Службы государственной безопасности Латвии (СГБ) опубликованном информационным агентством LETA.
По данным СГБ, российские спецслужбы были наиболее активны в стране и именно от них исходила главная угроза для национальной безопасности республики.
СГБ отмечает, что снизился интерес со стороны китайских специальных служб, которые меньше, чем в предыдущие годы интересовались процессами в Латвии. В СГБ считают, что снижение интереса со стороны китайских спецслужбы связано с введёнными в стране ковид-ограничениями.