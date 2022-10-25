Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы турецкого минфина Нуреддина Небати о том, что Анкара, сотрудничая с Москвой, ожидает от «Газпрома» скидок.

На вопрос о том, злоупотребляет ли таким образом Турция своим положением, Песков отметил, что Турция «занимает позицию, отличную от стран коллективного Запада» и «следует своим национальным интересам в плане продолжения торгово-экономических отношений» с Россией.

«В этом плане она выгодно отличается для турецкого народа и наших отношений. Турция — крупнейший получатель газа, с Турцией нас связывает одна из крупнейших газопроводных систем», — подчеркнул представитель Кремля.

Он уточнил, что вопросы поставок российского газа находятся на повестке дня и что «контакты продолжаются». (gazeta.ru)