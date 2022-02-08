Сейчас ситуация в мире такова, что все ждут от российского президента Владимира Путина ответов на волнующие их вопросы – людей особенно беспокоит положение дел в российско-украинской плоскости.

Но Путин, как всегда, продолжает уклоняться от точных, ясных ответов и объяснений на вопросы, и вместо этого сам задает вопросы. Так случалось как на предыдущих брифингах, так и на последней пресс-конференции. Президент Путин обратился к журналистской публике с весьма интригующим вопросом: «Если Украина станет членом НАТО, с кем же мы воевать будем? Неужели с НАТО?».

В политике нет места строгой логике. Тут решения и заявления носят волевой характер. Поэтому не стоит искать логику в словах и российского президента. Но все-таки не мешало бы спросить у него: «А почему Россия обязательно должна с кем-то воевать? А не потому ли, что в Москве отдают себе отчет в незаконности аннексии территории суверенной Украины, за что им когда-то придется ответить и освободить эти территории?».

Хорошо было бы, если в Кремле задумались над еще одним вопросом: «Почему постсоветские и постсоциалистические страны стремятся стать членами не российского ОДКБ, а именно НАТО?». На последнем брифинге Путин заявил, что в свое время, говоря народным языком, НАТО кинуло нас, продолжая расшириться на Восток. Но так ли это? Неужели США и НАТО принимают эти решения в одностороннем порядке? Конечно, нет. Страны сами желают стать членом Евроатлантического Союза. В Кремле должны понять, что друзья выбираются, а не назначаются, как это происходит в российском пространстве. Некоторые постсоветские страны вывели из собственной территории российские войска, считая, что они представляют угрозу для их безопасности и суверенитета. Но они с таким же успехом приглашают к себе войска США и НАТО, не считая, что они могут представлять какую-то угрозу для их безопасности. Например, в соседней Грузии говорят, что Россия есть прошлое их страны, а Запад же — будущее. Именно таким образом многие свободные страны желают связывать свою судьбу с Западом. От Запада бегут только авторитарные страны, подобные республикам Центральной Азии. Поэтому внимательное рассмотрение списка «союзников» России все раскладывает по местам: это готовые на все ради сохранения своей власти карликовые диктаторы…

Такие страны, как Россия и Китай, сами прекрасно знают собственные уязвимые стороны. На днях эти страны приняли совместное заявление о том, что демократия и права человека не должны использоваться как фактор давления на отдельные страны. Можно спросить: что же их будоражит и волнует их умы? Может они и сами понимают, что у них в сфере демократии и прав человека не все в порядке? Да, именно, так оно и есть: в Пекине товарищ Си объявил себя пожизненным лидером страны, в России же Путин продолжает фокусничать, чтобы остаться у власти.

И в таких молодых демократиях, как Украина, Грузия и Молдова, это прекрасно понимают. Там общества и политики отдают себе отчет в том, что им у Москвы нечему научиться – Кремль может ладить только с таким диктатором, как Александр Лукашенко, кого избравшие путь демократии республики не намерены копировать…