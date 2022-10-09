В воскресенье, 9 октября, в Конгресс США были внесены законопроект о признании России государством-спонсором терроризма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на старшего советника Конгресса Пола Массаро в Twitter.

По его словам, в Верхнюю палату парламента США внесли законопроекты сенатора Линдси Грэма (Республиканская партия) и конгрессмена Теда Лиу (Демократическая партия), которым предлагается официально признать Россию спонсором терроризма.

Также в Конгресс был внесен законопроект конгрессмена Стива Коэна (Демократическая партия) о признании действий России в Украине геноцидом.