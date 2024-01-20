В Северной Корее суд приговорил двух 16-летних юношей к 12 годам каторжных работ за просмотр южнокорейских дорам, передает вести.ру.

На видеокадрах, предоставленных BBC исследовательским институтом South and North Development (SAND), запечатлено публичное взятие подростков под стражу – их заковывают в наручники на стадионе, наблюдают за этим сотни студентов. Закадровый голос при этом говорит, что «культура гнилого марионеточного режима» (имеется в виду Южная Корея) распространилась даже на подростков, и именно из-за нее они разрушили свое будущее.

При этом эксперты предполагают, что данное видео могло быть снято еще во времена пандемии COVID-19, так как все присутствующие в медицинских масках.

Наказание за просмотр южнокорейских фильмов или прослушивание южнокорейской музыки в КНДР ужесточили в 2020 году. Теперь за такие действия нарушителям запретов может грозить даже смертная казнь.