Государственный комитет здравоохранения КНР сообщил, что за сутки в Китае выявлено более 1,9 тысячи новых случаев заражения коронавирусом в острой форме, передает Интерфакс.

Сообщается, что 1807 случаев заболевания были выявлены внутри страны. Также медики зафиксировали более 1,4 тысячи бессимптомных пациентов, в том числе, 1315 внутри страны.

Отмечается, что всего за время пандемии в Китае зафиксировано 115466 инфицированных коронавирусом и 4636 летальных исходов.

В конце 2019 года в КНР сообщили о вспышке заболевания, вызванного коронавирусом нового типа. Она была зафиксирована в городе Ухань, расположенном в провинции Хубэй. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила пандемию COVID-19 в мире.

В ноябре 2021 года британские ученые заявили об обнаружении нового омикрон — штамма коронавируса в Ботсване, ЮАР и Гонконге (aif.ru).