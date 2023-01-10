Государственное телевидение Китая обнародовало изображение тяжелой погружной транспортный платформы Yinmahu, способной перевозить боевые корабли. Об этом сообщает Insider.

По данным издания, это первое публичное сообщение об уникальном судне, которое является второй подобной платформой ВМС Китая. Еще один такой корабль — крупнотоннажное судно ВМС Китая Donghaidao — был введен в строй в 2015 году.

Платформа работает по принципу сухого дока. Для загрузки перевозимого корабля судно погружается на определенную глубину, позволяющую ему пришвартоваться, после чего всплывает. В результате корабль оказывается полностью поднятым из воды, что позволяет провести его ремонт и обслуживание во время транспортировки.

Insider сообщает, что Yinmahu способен перевозить корабли водоизмещением более 100 тыс. тонн — для сравнения, водоизмещение китайского авианосца «Ляонин» — 70,5 тыс. тонн.

Подобными платформами для перевозки поврежденных кораблей обладают только США. (gazeta.ru)