В Китае планируют в этом году полностью ликвидировать бедность

Несмотря на эпидемию, довольно серьезные потери и испытания для китайской экономики, руководство страны не отказалось от выполнения цели по ликвидации бедности. До конца года Китаю необходимо избавиться от нищеты в более чем 1 тысячи деревень, которые испытывают наибольшие проблемы. Таким образом Китай должен выстроить общество средней зажиточности и стать первым государством в мире, которое ликвидировало на своей территории такой феномен как нищета.(РИА Новости)