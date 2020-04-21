В Китае открылись туристические достопримечательности

В Китае около 3770 туристических достопримечательностей возобновили свою работу. Об этом сообщает China Daily со ссылкой на крупнейшее туристическое агентство страны Trip.com Group.

По данным турагентства, путешественники из разных провинций Китая уже забронировали билеты на туристические достопримечательности в предстоящий Международный день труда.

Отмечается, что в КНР многие культурные объекты с бесплатным входом также требуют онлайн-бронирования.

«Туристы привыкнут регистрироваться перед поездкой, чтобы избежать толп. Это полезно в качестве меры по предотвращению эпидемии и борьбе с ней», — заявил представитель компании Ю Сяоцзян.

Министерство культуры и туризма и Национальная комиссия здравоохранения недавно выпустили распоряжение, согласно которому туристические объекты, возобновляющие свою работу, должны вмешать в себя не более 30% от своего ежедневного турпотока. (gazeta.ru)