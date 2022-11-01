В Китае успешно пересадили свиные органы обезьянам, пишет China Daily.

Врачи госпиталя «Сицзин» при Сианьском медицинском университете военно-воздушных сил (ВВС) в ходе 14-часовой операции пересадили трем приматам органы генетически модифицированной свиньи: печень, почки, сердце, роговую оболочку глаза, фрагмент кожи и кости.

Изначально в эксперименте участвовали четыре обезьяны, но одна из них умерла через две недели после операции. В ее организме не прижились пересаженные печень и почки.

Операция по пересадке органов другому отряду животных проводилась впервые. Свинье предварительно удалили три гена, чтобы избежать отторжения органов. Эксперты уверены, что китайская медицина «сделала большой шаг вперед в решении проблемы нехватки человеческих органов».

«Ксенотрансплантация не только увеличивает доступ к донорским органам и тканям, она позволит сделать прорыв в развитии медицины. Это стимулирует развитие новых биологических, а также клинических технологий и в итоге послужит на благо человечеству», — прокомментировал эксперимент профессор в области хирургии Доу Кэфэн.