Украинский журналист Дмитрий Гордон опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором сообщил, что неизвестные в Киеве обстреляли окно редакции его интернет-издания «Гордон» и он уверен в раскрытии преступления, так как везде установлены камеры.

«Друзья, говорить правду в стране, где за свободу слова нужно ежедневно сражаться, очень непросто. Но я это делаю, я постоянно говорю то, что думаю, и говорю правду. Как видим, это многим, наверное, не нравится. Вот только что мы обнаружили, что окно офиса интернет-издания «Гордон» было обстреляно», — сказал он, добавив, что на место происшествия вызвали наряд полиции.

Ранее Гордон в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о том, что президент страны Владимир Зеленский обиделся на него и начал кампанию против публициста. По его словам, главу государства и его подчиненных расстроила открытая критика власти со стороны журналиста.