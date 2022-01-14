14 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского прибыл с рабочим визитом в Украину.
В киевском международном аэропорту Борисполь, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь Президента Азербайджана был выстроен почетный караул.
Главу государства приветствовала первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова и другие официальные лица.
Как сообщается на официальном сайте президента Украины, Владимир Зеленский начал встречу с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.
После ее завершения состоятся украинско-азербайджанские переговоры в расширенном составе.
Также запланировано подписание двусторонних документов.
Затем президенты Украины и Азербайджана встретятся с представителями средств массовой информации.