14 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского прибыл с рабочим визитом в Украину.

В киевском международном аэропорту Борисполь, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь Президента Азербайджана был выстроен почетный караул.

Главу государства приветствовала первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова и другие официальные лица.

Как сообщается на официальном сайте президента Украины, Владимир Зеленский начал встречу с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

После ее завершения состоятся украинско-азербайджанские переговоры в расширенном составе.

Также запланировано подписание двусторонних документов.

Затем президенты Украины и Азербайджана встретятся с представителями средств массовой информации.

image
(Пока оценок нет)