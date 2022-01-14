14 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского прибыл с рабочим визитом в Украину.

В киевском международном аэропорту Борисполь, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь Президента Азербайджана был выстроен почетный караул.

Главу государства приветствовала первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова и другие официальные лица.