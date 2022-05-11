Дэниел Мотаунг, экс-модератор контента в Facebook, обратился в суд в Кении с иском против компании Meta по обвинению в плохих условиях труда, пишет газета Nation.

Как сообщается, мужчину уволили из компании после того, как он подал жалобу на то, что организация не оказывала надлежащей психологической поддержки модераторам, которым неоднократно приходилось смотреть контент насильственного и сексуального характера. Уточняется, что он напрямую не работал на Meta, а был сотрудником местной компании Sama, которую глобальная корпорация наняла для услуг аутсорсинга.

По словам Мотаунга, Facebook и Sama не приняли надлежащих мер для безопасности и здоровья модераторов контента Facebook, подвергали их риску, опасности и травмам, о которых компаниям было известно.

Он указал в своем иске, что требует от двух организаций оплатить пожизненные расходы на лечение психологических травм, которые в результате работы получили бывшие и действующие модераторы контента. Как заявил Мотаунг, модераторы сталкиваются с бессонницей, паническими атаками, имеют трудности с концентрацией внимания и другие проблемы.

Также он обвинил компанию в том, что Sama обманным путем принимала на работу сотрудников, вводила их в заблуждение описанием вакансий так, что соискатели не знали, что они будут работать модераторами контента Facebook. Газета Business Insider South Africa пишет, что, согласно кенийским законам, это может трактоваться как торговля людьми.

По данным издания, в иске также содержится обвинение в том, что компания подавляла профсоюзную деятельность. Мотаунг предпринимал попытки объединить других модераторов, чтобы они могли потребовать улучшений условий труда, увеличения зарплат. После этого его уведомили об увольнении, говорится в публикации.