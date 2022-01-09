Власти Казахстана опровергают многочисленные фейки, которые распространяются в последнее время, сообщает телеканал «Хабар-24».

В частности, в комендатуре Нур-Султана назвали не соответствующей действительности информацию о том, что в столицу направляются две тысяч талибов. По данным силовиков, ситуация в городе полностью находится под контролем властей.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка и Нацбанк опровергли фейк о списании кредитов гражданам, в котором говорилось, что людям необходимо для этого подать заявление до 15 января.