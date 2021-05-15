В Израиле с начала беспорядков задержано около 900 человек

«Пятнадцать тысяч полицейских и бойцов пограничной полиции задействованы в обеспечении мерах безопасности по всей стране, чтобы предотвратить беспорядки. Задержан 891 подозреваемый, 265 полицейских пострадали в продолжающихся столкновениях», — сказал Розенфельд.

Массовые беспорядки с столкновения на националистической почве продолжились в разных городах Израиля минувшей ночью, в пригороде Тель-Авива Яффо бутылка с горючей смесью была брошена в дом арабской семьи, ребенок госпитализирован с серьезными ожогами, в деревне Кана на севере страны масштабные волнения вспыхнули из-за ареста одного из лидеров «Исламского движения», в Лоде полиция предотвращала столкновения между арабской и еврейской молодежью. В городе Акко на севере страны погромщики подожгли театр, считающийся символом мирного сосуществования евреев и арабов. Пожар удалось потушить, сообщает портал ynet, но зданию был нанесён значительный ущерб.

Вечером в среду протесты, переросшие в столкновения с полицией, вспыхнули в десятках израильских городов. В Акко местные арабы забросали камнями полицейский участок, а также с камнями и железными прутьями напали на мужчину, который был госпитализирован в критическом состоянии. В городе Бат-Ям, по данным СМИ, десятки представителей еврейских радикалов громили принадлежащие арабам магазины и кафе, на набережной толпа жестоко избила мужчину на почве национальной ненависти.

В ночь на вторник беспорядки вспыхнули в 40 израильских населенных пунктах, настоящие погромы произошли в Лоде — городе со значительной долей арабского населения, расположенном к юго-востоку от Тель-Авива, где радикалы сожгли десятки автомобилей, разгромили здание рынка и местной еврейской школы. (РИА Новости)