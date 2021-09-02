Власти Израиля намерены вернуть часть коронавирусных ограничений на фоне роста заболеваемости COVID-19, несмотря на то, что большая часть населения привита. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал вирусолог Алексей Аграновский.

По его словам, причиной резкого всплеска заболеваемости стал «дельта»-штамм коронавируса, который заражает детей.

«Кроме того, «дельта» частично преодолевает вакцинную защиту у привитых взрослых. Отсюда рост заболеваемости», — добавил Аграновский.

Специалист уточнил, что тот факт, что вирус заражает новые чувствительные группы людей не означает, что вакцинация не работает.

«Скачок заболеваемости оценивают по числу положительных тестов, но вакцины защищают не от положительного ПЦР, а от тяжелых последствий», — резюмировал он.