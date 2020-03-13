В Италии за сутки от коронавируса умерли 189 человек

Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 189, превысив в общей сложности тысячу жертв. Об этом заявил в четверг глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

«Сегодня у нас на 189 жертв больше. Их общее число составило 1016. На сегодняшний день зараженных — 12 839 человек, из которых госпитализированы 7 650 человек», — сообщил он. По его словам, растет число выздоровевших, которое достигло 1 258 человек — на 213 больше за сутки.

Общее число инфицированных в стране с момента начала вспышки достигло 15 113.(ТАСС)

| 2020-03-12T22:31:55+00:00 13 марта 2020, 06:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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