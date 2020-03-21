В Италии за сутки от коронавируса скончались 793 человека

В Италии зафиксирован новый рекорд смертей от коронавируса, за сутки в стране скончались 793 человека, передает РИА Новости ссылаясь на заявление главы службы гражданской обороны Анджело Боррелли.

Как уточняется, днем ранее от коронавирусной инфекции в Италии умерли 627 человек.

В настоящее время общее число жертв заболевания составляет 4825 человек.

Боррелли отметил, что всего в стране выявлено свыше 53 тысяч случаев заражения коронавирусом, включая жертв заболевания и тех, кто выздоровел. Накануне заявлялось о 47 тысячах подтвержденных случаев.

Ранее сообщалось, что итальянский врач Антони Песенти опроверг  распространенное мнение, что тяжелая форма коронавирусной инфекции может развиться только у пожилых людей.  Песенти отметил, что половина тяжелых больных в его отделении моложе 65 лет.

Напомним, в РФ за сутки было выявлено  53 новых случая коронавирусной инфекции, общее число заболевших увеличилось до 306 человек (aif.ru).

| 2020-03-22T00:26:02+00:00 22 марта 2020, 00:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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