В Италии за сутки от коронавируса скончались 793 человека

В Италии зафиксирован новый рекорд смертей от коронавируса, за сутки в стране скончались 793 человека, передает РИА Новости ссылаясь на заявление главы службы гражданской обороны Анджело Боррелли.

Как уточняется, днем ранее от коронавирусной инфекции в Италии умерли 627 человек.

В настоящее время общее число жертв заболевания составляет 4825 человек.

За сутки поправились 943 человека, общее выздоровевших увеличилось до 6062.

Боррелли отметил, что всего в стране выявлено свыше 53 тысяч случаев заражения коронавирусом, включая жертв заболевания и тех, кто выздоровел. Накануне заявлялось о 47 тысячах подтвержденных случаев.

Ранее сообщалось, что итальянский врач Антони Песенти опроверг распространенное мнение, что тяжелая форма коронавирусной инфекции может развиться только у пожилых людей. Песенти отметил, что половина тяжелых больных в его отделении моложе 65 лет.

Напомним, в РФ за сутки было выявлено 53 новых случая коронавирусной инфекции, общее число заболевших увеличилось до 306 человек (aif.ru).