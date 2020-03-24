В Италии снижается суточное число заразившихся и умерших от коронавируса

В Италии второй день снижается суточное число выявленных случаев заражения и смертей от коронавируса, пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

23 марта врачи подтвердили 3,8 тысячи, 22 марта — 4 тысячи, 21 марта — 4,8 тысячи случаев заражения.

Количество смертей тоже снижается: 23 марта — 602, 22 марта — 651, 21 марта — 793 скончавшихся.

Всего в Италии коронавирусом заразились почти 64 тысячи, умерли больше 6 тысяч, выздоровели почти 7,5 тысячи человек.